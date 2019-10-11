«Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой

Лидер группы B сборнаяобыграла команду. Хозяева встречи выиграли со счетом 2:0. Дважды в матче забил полузащитник

Первый повод для праздника Малиновский подарил болельщикам уже на 29 минуте поединка. Игрок мастерски «обстучался» с Жуниором Мораесом, который пяткой сделал голевую передачу на молодого хавбека и тот, войдя в штрафную, пробил под руку голкиперу.

На 58 минуте Малиновский сделал «дубль». Футболист взялся пробивать штрафной метров с 22-х и не промазал. Полузащитник пробил во вратарский угол, а сам голкипер сборной Литвы, наверное, этого не ожидал.

За 6 матчей сборная Украины набрала 16 очков. Это позволяет команде Андрея Шевченко на 5 очков опережать португальцев. Литва, как и прежде, на последней строчке. В активе у гостей всего один пункт.