ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стефано ПиолиТренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка
  • 23:39
    • Пенальти принес сборной Франции победу над Исландией
  • 23:39
    • Сборная Англии уступила Чехии на выезде
  • 21:59
    • Александрова сыграет с Остапенко в полуфинале турнира в Линце
  • 21:50
    • «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»
  • 21:32
    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    «Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой

    Евро-2020 Сборная Украины Футбол Украины
    Лидер группы B сборная Украины обыграла команду Литвы. Хозяева встречи выиграли со счетом 2:0. Дважды в матче забил полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    Первый повод для праздника Малиновский подарил болельщикам уже на 29 минуте поединка. Игрок мастерски «обстучался» с Жуниором Мораесом, который пяткой сделал голевую передачу на молодого хавбека и тот, войдя в штрафную, пробил под руку голкиперу.

    На 58 минуте Малиновский сделал «дубль». Футболист взялся пробивать штрафной метров с 22-х и не промазал. Полузащитник пробил во вратарский угол, а сам голкипер сборной Литвы, наверное, этого не ожидал.

    За 6 матчей сборная Украины набрала 16 очков. Это позволяет команде Андрея Шевченко на 5 очков опережать португальцев. Литва, как и прежде, на последней строчке. В активе у гостей всего один пункт.

    Евро-2020. Квалификация
    Украина — Литва
    Голы: 1:0 — 29 Малиновский, 2:0 — 58 МалиновскийУкраина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 65), МораесЛитва: Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Миколюнас, Вербицкас, Воробьев, Жулпа, Лаукжямис (Матулявичюс, 77), Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 73)Предупреждения: Новиковас (54), Степаненко (55), Жулпа (57)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • Вчера в 00:54
    •
  • Прогноз
  • Грузия — Ирландия
  • 1.59
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли Уругвай Перу за неудачу на КА-2019?
  • Уругвай — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Как сыграет «Баффало» против «Флориды» на своей арене?
  • «Баффало» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Выиграет ли «Торпедо» в столичном дерби?
  • «Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020Подопечные Станислава Черчесова порадовали своей игрой московскую публику Вчера в 00:540
  • 00:04
    • «Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой
  • 23:48
    • Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга
  • 23:31
    • Моуринью: Лучший футболист из тех, кого я видел — это бразилец Роналдо
    Лэмпард успешно перестраивает «Челси» Футбол «Челси»: Лэмпард только в начале своей революцииКак команде удалось так сильно измениться за полгода? Вчера в 06:470
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 00:56
    • Кейн: Поражение от Чехии — это тревожный звонок
  • 00:44
    • Уткин: На своих ошибках пропустили обидные голы
  • 00:29
    • Сулейманов: Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты
    Лионель Месси Футбол Месси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?Бомбардиры европейского футбола — под углом модного статистического показателя «ожидаемые голы» 10/10/2019 в 19:420
  • 23:17
    • ПСЖ и Неймар ведут переговоры о новом контракте
  • 20:10
    • Бензема: Скоро заиграем на очень высоком уровне
  • 19:52
    • Инсайдер: Раньери возглавит «Сампдорию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие