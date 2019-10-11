«Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой

Руслан Малиновский
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Первый повод для праздника Малиновский подарил болельщикам уже на 29 минуте поединка. Игрок мастерски «обстучался» с Жуниором Мораесом, который пяткой сделал голевую передачу на молодого хавбека и тот, войдя в штрафную, пробил под руку голкиперу.
На 58 минуте Малиновский сделал «дубль». Футболист взялся пробивать штрафной метров с 22-х и не промазал. Полузащитник пробил во вратарский угол, а сам голкипер сборной Литвы, наверное, этого не ожидал.
За 6 матчей сборная Украины набрала 16 очков. Это позволяет команде Андрея Шевченко на 5 очков опережать португальцев. Литва, как и прежде, на последней строчке. В активе у гостей всего один пункт.
Евро-2020. Квалификация
Украина — Литва
Голы: 1:0 — 29 Малиновский, 2:0 — 58 МалиновскийУкраина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 65), МораесЛитва: Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Миколюнас, Вербицкас, Воробьев, Жулпа, Лаукжямис (Матулявичюс, 77), Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 73)Предупреждения: Новиковас (54), Степаненко (55), Жулпа (57)