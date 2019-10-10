ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020
  • 07:04
    • Головин получил дисквалификацию на один матч
  • 23:41
    • Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
  • 21:13
    • Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры
  • 20:11
    • «Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Барысу»
  • 15:16
    • Ракитич: Я должен играть, а не просто гулять по пляжу
    Все новости спорта

    СМИ: Моуринью отказался возглавить «Лион»

    Трансферы Футбол Франции Лион Интер Челси Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
    Португалец Жозе Моуринью отказался возглавить «Лион», сообщает RMC Sport.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По информации источника, экс-наставник «Челси» «Интер», «МЮ» и «Реала» поблагодарил французский клуб за предложение, однако отказался от него.

    Отмечается, что 56-летний специалист рассчитывает найти работу в Англии, где сейчас живет его семья. В ближайшее время «Лион» проведет переговоры с Лораном Бланом. Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции остается без работы с июня 2016 года.

    Напомним, на этой неделе со своего поста был уволен главный тренер «Лиона» Силвиньо. В чемпионате Франции команда с девятью очками в девяти матчах занимает 14-е место в турнирной таблице. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • 08/10/2019 в 00:18
    •
  • Прогноз
  • Россия — Шотландия
  • 2.30
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Австралия продолжит побеждать в отборе ЧМ-2022
  • Австралия — Непал. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Сможет ли Сенегал создать бразильцам проблемы в атаке?
  • Бразилия — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Станет ли Узбекистан на победный путь?
  • Узбекистан — Йемен. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»? Вчера в 18:560
  • 08:05
    • Лев: Во втором тайме против Аргентины сборной Германии не хватило смелости
  • 07:51
    • Петр Чех начал хоккейную карьеру
  • 07:35
    • СМИ: Моуринью отказался возглавить «Лион»
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, гол и передача Радулова, шайбы Дадонова и КузнецоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 октября Вчера в 07:570
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли Германия и Аргентина публику в Дортмунде голами?
  • 4.18
    •
  • 07:19
    • ПСЖ не планирует продлевать контракты с Кавани и Силвой
  • 00:57
    • Чеферин: После ЧМ Санкт-Петербург легко справится с проведением финала Лиги чемпионов
  • 00:41
    • Газзаев: В Лиге чемпионов и «Зенит», и «Локомотив» сохраняют свой уровень
    «Лос-Анджелес» одержал 21 победу Футбол Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровалПредварительные итоги выступлений команд перед стартом плей-офф 08/10/2019 в 15:110
  • 00:35
    • Разин: Концовку матча со «Спартаком» смазали, но победа есть победа
  • 00:15
    • Малиновский: У сборной Украины есть опыт терять очки с командами ниже уровнем
  • 23:59
    • Чеферин: Если Украина и Россия выйдут в полуфинал ЧЕ-2020, то сыграют между собой в Лондоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие