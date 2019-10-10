СМИ: Моуринью отказался возглавить «Лион»

Португалецотказался возглавить, сообщает RMC Sport.

По информации источника, экс-наставник «Челси» «Интер», «МЮ» и «Реала» поблагодарил французский клуб за предложение, однако отказался от него.

Отмечается, что 56-летний специалист рассчитывает найти работу в Англии, где сейчас живет его семья. В ближайшее время «Лион» проведет переговоры с Лораном Бланом. Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции остается без работы с июня 2016 года.

Напомним, на этой неделе со своего поста был уволен главный тренер «Лиона» Силвиньо. В чемпионате Франции команда с девятью очками в девяти матчах занимает 14-е место в турнирной таблице. 0