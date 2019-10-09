На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборнымипродано около 60 тысяч билетов.

На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано около 60 тысяч билетов globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Билеты продаются очень активно. На данный момент реализовано около 60 тысяч билетов», — заявили в пресс-службе РФС.

Встреча между Россией и Шотландией состоится 10 октября в 21:45 и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Напомним, что при определенных обстоятельствах в матче сборная России может решить вопрос выхода в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев и ждать ничейного результата в матче сборных Кипра и Казахстана. 0