Ибрагимович: Мне грустно видеть «Милан» таким

Нападающийподелился своим мнением о нынешнем Милане. За «россонери» швед выступал с 2010 по 2012 год.

«Мне действительно грустно видеть "Милан" таким. Это должен быть клуб на вершине, когда дело доходит до результатов и инвестиций. Там должны быть лучшие игроки в мире, но сейчас это не так. Им нужно совершать инвестиции, иначе они ничего не достигнут. Вы не получаете качество бесплатно.

"Ювентус"? Они делают великие дела, они являются символом итальянского футбола в мире благодаря своему составу. У "Интера" тоже все хорошо. Другие команды очень стараются, но они не на том же уровне, что и "Ювентус". "Интер" тоже немного позади», — сказал Ибрагимович Sky Sport Italia.

Напомним, что 8 октября в отставку был отправлен главный тренер «россонери» Марко Джампаоло.

После семи туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе девять очков. Отставание от лидера чемпионата, «Ювентуса», составляет 10 очков. 0