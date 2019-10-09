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    Чеферин: Если Украина и Россия выйдут в полуфинал ЧЕ-2020, то сыграют между собой в Лондоне

    Евро-2020 Сборная Украины Футбол Украины Сборная России Футбол России
    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Россия и Украина разводятся во время жеребьевок по причинам безопасности, а не из-за политики.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Безопасность для нас — это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность.

    Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу.

    Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры.

    Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять это решение.

    История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет.

    Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020? Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне», — цитирует «РИА Новости» Чеферина. 0

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