Мусаев: В Лиге Европы для «Краснодара» еще все поправимо

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда ответственно относится к матчам Лиги Европы, несмотря на неудачный старт в турнире.

В первых двух турах группового этапа российский клуб потерпел два поражения — от «Базеля» (0:5) и «Хетафе» (1:2).

«Мы не делим турниры на важные и второстепенные, хотим побеждать везде.

Но этого сложно добиться при плотном графике с ограниченной обоймой игроков, из-за травм постоянно кого-то теряем.

В первых сентябрьских матчах чемпионата выглядели уверенно, наколотили четыре и "Уралу", и "Крыльям".

Что, возможно, повлияло не в лучшую сторону на настрой ребят перед встречей с "Базелем". Хотя моментов создали не меньше, чем швейцарцы. Но они забили все, что могли, а мы — ни разу!

В ближайших матчах с "Трабзонспором" постараемся реабилитироваться. Верим, в Лиге Европы для нас еще все поправимо», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс». 0