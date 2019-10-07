Игуаин: «Ювентус» сыграл отважно и храбро против «Интера»

Нападающийпрокомментировал выездную победу над(2:1) в седьмом туре Серии А.

«Отличная игра для нас. "Интер" играл лучше в чемпионате, у них было шесть побед из шести. Мы сыграли отважно и храбро. Это отличное начало сезона, мы хотим сражаться на всех фронтах.

Дибала в последнее время играл хорошо, так что его выход в старте понятен. Никаких обид из-за начала матча в запасе нет. Все, что я могу сделать — помогать команде», — приводит слова Игуаина Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 19 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице. Отметим, что для миланского клуба это поражение стало первым в Серии А. 0