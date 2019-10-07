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    Игуаин: «Ювентус» сыграл отважно и храбро против «Интера»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Интер Календарь Серии А
    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал выездную победу над «Интером» (2:1) в седьмом туре Серии А.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин

    «Отличная игра для нас. "Интер" играл лучше в чемпионате, у них было шесть побед из шести. Мы сыграли отважно и храбро. Это отличное начало сезона, мы хотим сражаться на всех фронтах.

    Дибала в последнее время играл хорошо, так что его выход в старте понятен. Никаких обид из-за начала матча в запасе нет. Все, что я могу сделать — помогать команде», — приводит слова Игуаина Sky Sport Italia.

    «Ювентус» с 19 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице. Отметим, что для миланского клуба это поражение стало первым в Серии А. 0

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