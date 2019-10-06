«Боруссия» М — «Аугсбург»: счет матча 5:1, обзор голов

из Менхенгладбаха на своем поле крупно обыгралав матче седьмого тура чемпионата Германии со счетом 5:1.

В составе победителей забитыми мячами отличились оформивший дубль Патрик Херманн, Денис Закария, Алассан Плеа и Брель Эмболо. У гостей гол на счету Флориана Нидерлешнера.

«Жеребята» одержали четвертую победу подряд и с 16 очками и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. «Аугсбург» (5) остался 14-м месте.

19 октября глатбахцы на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а в этот же день «Аугсбург» примет «Баварию».