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    «Боруссия» М дома разгромила «Аугсбург»

    «Боруссия» М — «Аугсбург»: счет матча 5:1, обзор голов

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Аугсбург Календарь Бундеслиги
    «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле крупно обыграла «Аугсбург» в матче седьмого тура чемпионата Германии со счетом 5:1.

    «Боруссия» М
    «Боруссия» М

    В составе победителей забитыми мячами отличились оформивший дубль Патрик Херманн, Денис Закария, Алассан Плеа и Брель Эмболо. У гостей гол на счету Флориана Нидерлешнера.

    «Жеребята» одержали четвертую победу подряд и с 16 очками и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. «Аугсбург» (5) остался 14-м месте.

    19 октября глатбахцы на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а в этот же день «Аугсбург» примет «Баварию».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур
    «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Аугсбург» (Аугсбург) — 5:1 (4:0)
    Голы: Закария, 2; Херманн, 8; Херманн, 13; Плеа, 39; Эмболо, 83 — Нидерлешнер, 80
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