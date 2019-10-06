«Боруссия» М — «Аугсбург»: счет матча 5:1, обзор голов

«Боруссия» М
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В составе победителей забитыми мячами отличились оформивший дубль Патрик Херманн, Денис Закария, Алассан Плеа и Брель Эмболо. У гостей гол на счету Флориана Нидерлешнера.
«Жеребята» одержали четвертую победу подряд и с 16 очками и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. «Аугсбург» (5) остался 14-м месте.
19 октября глатбахцы на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а в этот же день «Аугсбург» примет «Баварию».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Аугсбург» (Аугсбург) — 5:1 (4:0)
Голы: Закария, 2; Херманн, 8; Херманн, 13; Плеа, 39; Эмболо, 83 — Нидерлешнер, 80