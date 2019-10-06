«Фиорентина» — «Удинезе»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
twitter.com/acffiorentina
Автором единственного гола стал защитник «Фиорентины» Никола Миленкович, отправивший мяч в ворота соперника на 72-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Эрик Пульгар.
По итогам встречи «Фиорентина» (11 очков) вернулась в зону еврокубков, поднявшись на шестое место в Серии А, а «Удинезе» (7) идет четырнадцатым, у команды семь очков.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
«Фиорентина» (Флоренция) — «Удинезе» (Удине) — 1:0 (0:0)
Гол: Миленкович, 72