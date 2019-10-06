«Фиорентина» — «Удинезе»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле обыгралав матче седьмого тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник «Фиорентины» Никола Миленкович, отправивший мяч в ворота соперника на 72-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Эрик Пульгар.

По итогам встречи «Фиорентина» (11 очков) вернулась в зону еврокубков, поднявшись на шестое место в Серии А, а «Удинезе» (7) идет четырнадцатым, у команды семь очков.