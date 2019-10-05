«Рубин» — «Тамбов»: счет 2:1, обзор голов

В рамках 12 тура РПЛ казанскийодержал важную для себя победу над

На 27 минуте счет в матче открыли хозяева. После подачи с правого фланга Коновалов пробил по воротам соперника головой.

Второй мяч снова забил «Рубин». Сделал это Давиташвили после передачи Подберезкина. Первый подхватил мяч и протянул его вдоль штрафной площади, после чего пробил в левый от себя угол ворот.

Первый и последний гол в этом матче «Тамбов» забил на 54 минуте. Автором единого мяча гостей стал Мелкадзе.

«Рубин» занял 10 место, «Тамбов» оказался на дне турнирной таблицы.