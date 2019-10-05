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    «Рубин» одержал победу в 12 туре РПЛ

    «Рубин» — «Тамбов»: счет 2:1, обзор голов

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    В рамках 12 тура РПЛ казанский «Рубин» одержал важную для себя победу над «Тамбовом».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 27 минуте счет в матче открыли хозяева. После подачи с правого фланга Коновалов пробил по воротам соперника головой.

    Второй мяч снова забил «Рубин». Сделал это Давиташвили после передачи Подберезкина. Первый подхватил мяч и протянул его вдоль штрафной площади, после чего пробил в левый от себя угол ворот.

    Первый и последний гол в этом матче «Тамбов» забил на 54 минуте. Автором единого мяча гостей стал Мелкадзе.

    «Рубин» занял 10 место, «Тамбов» оказался на дне турнирной таблицы.

    РПЛ. 12 тур
    «Рубин» — «Тамбов»
    Голы: 1:0 — 27 Коновалов, 2:0 — 32 Давиташвили, 2:1 — 54 Мелкадзе«Рубин» Дюпин, Уремович, Денисов, Плиев, Данченко, Коновалов, Могилевец, Ташаев, Подберезкин (Башкиров, 61), Давиташвили (Кварацхелия, 73), Кьяртанссон (Марков, 90)«Тамбов» Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Костюков (Мамтов, 77), Чернышов (Аппаев, 46), Чуперка, Карасев (Кулик, 58), Мелкадзе, ОбуховПредупреждения: Плиев (4), Ойеволе (31), Уремович (61), Данченко (68), Кьяртанссон (77), Килин (89), Дюпин (90)
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