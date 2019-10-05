«Бавария» уступила «Хоффенхайму», «Байер» поделил очки с «Лейпцигом»

Мюнхенскаяпотерпела домашнее поражение от(1:2) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Счет в матче на 54-й минуте открыли гости — отличился армянский нападающий Саркис Адамян.

На 73-й минуте Роберт Левандовский сравнял счет, но спустя шесть минут Адамян оформил дубль и принес «Хоффенхайму» победу.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует, набрав 14 очков. «Хоффенхайм» поднялся на 11-е место. В активе команды 8 очков.

В другом матче леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» — 1:1.

Счет в матче на 66-й минуте открыли «аптекари» — отличился нападающий Кевин Фолланд. На 78-й минуте конголезский хавбек «Быков» Кристофер Нкунку сравнял счет.

Оба клуба набрали по 14 очков и сравнялись с лидером таблицы «Баварией»

Еще в одном матче отчетного тура дортмундская «Боруссия» упустила выездную победу над «Фрайбургом» — 2:2.

На 20-й минуте дортмундцы открыли счет благодаря голу Акселя Витселя. Хозяева отыгрались на 55-й минуте -отличился Джан-Лука Вальдшмидт.

На 67-й минуте Ашраф Хакими вновь вывел «Боруссию» вперед. Счет сравнялся на 89-й минуте благодаря автоголу защитника дормундцев Мануэля Аканджи.

После этой игры «Боруссия» набрала 14 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург», имея в активе 13 очков, занимает пятое место.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «Фрайбург» в гостях встретится с «Унионом». 0