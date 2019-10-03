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    «Аякс» на выезде разгромил «Валенсию»

    «Валенсия» — «Аякс»: счет 0:3, обзор голов

    Лига чемпионов Валенсия Аякс Календарь Лиги чемпионов
    В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» одержал уверенную победу над «Валенсией» со счетом 0:3.

    Донни Ван де Бек
    Донни Ван де Бек

    Уже на 8 минуте встречи Хаким Зиеш сумасшедшим ударом с правого фланга, метров с 25, положил мяч в верхний дальний угол ворот.

    На 25 минуте хозяева могли ответить, однако Парехо не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот.

    Квинси Промес удвоил преимущество гостей на 34 минуте матча. На правом фланге Тадич отдал на Ван де Бека, который убрав мяч под левую ногу, отпасовал на 11-метровую отметку, где был Промес. Последний в одно касание пробил низом по центру.

    Третий гол «аяксиды» оформили на 67 минуте. Тадич принял мяч спиной к воротам, и развернувшись под левую ногу, отдал вторым касанием проникающую передачу на Ван де Бека. Тот не струсил и переиграл вратаря один на один.

    Это вторая победа «Аякса» кряду. Голландцы абсолютные лидеры группы H с шестью очками. У «Валенсии» 3 балла и «бэтмены» находятся на третьем месте.

    ЛЧ. 2 тур
    «Валенсия» — «Аякс»
    Голы: 0:1 — 8 Зиеш, 0:2 — 34 Промес, 0:3 — 67 ван де Бек«Валенсия»: Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес, Коклен (Тьерри Коррейя, 70), Парехо, Родриго, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 57)«Аякс»: Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартинес, Тадич, Зиеш, Блинд, Промес, Тальяфико, ван де БекПредупреждения: Велтман (12), Тальяфико (27), Коста (45), Мартинес (60), Онана (61)
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