«Валенсия» — «Аякс»: счет 0:3, обзор голов

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов амстердамскийодержал уверенную победу надсо счетом 0:3.

Уже на 8 минуте встречи Хаким Зиеш сумасшедшим ударом с правого фланга, метров с 25, положил мяч в верхний дальний угол ворот.

На 25 минуте хозяева могли ответить, однако Парехо не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот.

Квинси Промес удвоил преимущество гостей на 34 минуте матча. На правом фланге Тадич отдал на Ван де Бека, который убрав мяч под левую ногу, отпасовал на 11-метровую отметку, где был Промес. Последний в одно касание пробил низом по центру.

Третий гол «аяксиды» оформили на 67 минуте. Тадич принял мяч спиной к воротам, и развернувшись под левую ногу, отдал вторым касанием проникающую передачу на Ван де Бека. Тот не струсил и переиграл вратаря один на один.

Это вторая победа «Аякса» кряду. Голландцы абсолютные лидеры группы H с шестью очками. У «Валенсии» 3 балла и «бэтмены» находятся на третьем месте.