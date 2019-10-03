Салах: У «Ливерпуля» хватило опыта, чтобы исправить ситуацию

Нападающийвысказался о матче против(4:3) в Лиге чемпионов.

«Порой все идет не так, как ты планируешь. Но у нас хватило опыта, чтобы исправить ситуацию, пусть играли мы сегодня и не идеально.

Фирмино? У него сегодня день рождения, и я очень старался, чтобы он тоже забил. Но Роберто ограничился двумя результативными передачами. Вместе с тем, сыграл он очень хорошо», — сказал игрок пресс-службе УЕФА.

Напомним, «красные» вели со счетом 3:0, затем «Ливерпуль» дал возможность сопернику забить три гола. Но на 69-й минуте Салах забил гол, который и стал победным во время прошедшей встречи. 0