«Порту» уступил «Фейенорду», «Янг Бойз» обыграл «Рейнджерс»

Португальскийпотерпел гостевое поражение от голландского(0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G.

Счет на 49-й минуте открыл полузащитник Йенс Торнстра, а на 80-й минуте защитник Рик Карсдорп удвоил преимущество.

В другом матче группы швейцарский «Янг Бойз» одержал домашнюю победу над шотландским «Глазго Рейнджерс» — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыли гости — отличился Альфредо Морелос. На 50-й минуте Рожер Ассале сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте гол Кристиан Фасснахт принес победу хозяевам.

После встреч группы G у всех команд по три очка. «Фейенорд» лидирует в квартете, замыкает группу «Порту». 0