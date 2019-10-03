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    «Порту» уступил «Фейенорду», «Янг Бойз» обыграл «Рейнджерс»

    Лига Европы Порту Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Португальский «Порту» потерпел гостевое поражение от голландского «Фейенорда» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G.

    «Порту»
    «Порту»

    Счет на 49-й минуте открыл полузащитник Йенс Торнстра, а на 80-й минуте защитник Рик Карсдорп удвоил преимущество.

    В другом матче группы швейцарский «Янг Бойз» одержал домашнюю победу над шотландским «Глазго Рейнджерс» — 2:1.

    Счет на 44-й минуте открыли гости — отличился Альфредо Морелос. На 50-й минуте Рожер Ассале сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте гол Кристиан Фасснахт принес победу хозяевам.

    После встреч группы G у всех команд по три очка. «Фейенорд» лидирует в квартете, замыкает группу «Порту». 0

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