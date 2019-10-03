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    Гальего: Первый мяч ЦСКА было забить очень тяжело, второй чуть проще

    Эспаньол Футбол Испании ЦСКА Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Давид Гальего
    Давид Гальего

    «Эта победа была очень значима и в плане игровом, потому что мы играли с сильным соперником, и в психологическом. Мы понимали, что нам нужно будет много обороняться.

    К счастью, все сложилось так, как мы программировали. Первый мяч было забить очень тяжело, второй чуть проще.

    Мы прикладывали много усилий, чтобы наши моменты превратились в забытые голы и завоеванные очки. Теперь нам будет сложно восстановиться к следующему матчу, но это жертва привилегии играть в Европе.

    Я на предматчевой установке никого не заставлю обниматься со мной, это личная инициатива игроков. Безусловно, это приятно.

    Мне важно, что со стороны футболистов есть подобная оценка моего труда. Поверьте, это действительно идет от души», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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