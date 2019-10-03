«ЦСКА» — «Эспаньол»: составы, коэффициенты, онлайн

Московскийназвал состав на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Бистрович, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.

«Эспаньол»: Диего Лопес — Педроса, Калеро, Давид Лопес, Коршья — Гранеро, Рока, Санчес — Варгас, Каллери, Лэй;

Запасные: Прието, Мелендо, Вила, Пьятти, Лосано, Кампусано, Гомес.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.05, на ничью — 3.85, тогда как на успех «Эспаньола» — 4.75.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0