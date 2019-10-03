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    Продлит ли ЦСКА серию неудач «Эспаньола»?

    ЦСКА — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

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    В четверг, 3 октября московский ЦСКА примет на своем поле «Эспаньол» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 19:55 мск. Прогноз на ЦСКА — «Эспаньол».
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 03 Октября 2019 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:55 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
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  • 3.50
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    ЦСКА

    Армейцы начали сентябрь с волевой победы над «Арсеналом» в Туле — 2:1. Затем на выезде одержали победу над «Тамбовом» (2:0), дважды забив на последних минутах.

    В Лиге Европы ЦСКА стартовал с разгромного поражения от «Лудогорца» в Болгарии — 1:5. Открыв счет до перерыва, армейцы пропустили пять мячей во втором тайме.

    Вернувшись домой, ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» (3:2), трижды забив до перерыва, но едва не упустив победу во втором тайме.

    В 1/16 финала Кубка России армейцы обыграли на выезде «Аланию» (3:1), а в последнем матче РПЛ разгромили в гостях «Урал» (3:0).

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    • После 11 туров РПЛ армейцы с 25 очками возглавляют таблицу, на 2 очка обгоняя группу преследователей. Разница мячей 18-8, по 4 гола забили Никола Влашич и Федор Чалов.

    «Эспаньол»

    Испанский клуб пробился в групповой этап Лиги Европы через квалификацию, выбив по пути исландский «Стьярнан» (4:0, 3:1), швейцарский «Люцерн» (3:0, 3:0) и украинскую «Зарю» (3:1, 2:2).

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    Сентябрь каталонцы начали с домашнего разгрома от «Гранады» (0:3), после чего на выезде одолели «Эйбар» (2:1), пропустив первыми. но отыгравшись и победив.

    В стартовом матче группового этапа ЛЕ «Эспаньол» дома сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1), пропустив быстрый гол и отыгравшись после перерыва.

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    • Три последних матча Примеры прошли без побед. «Эспаньол» дома уступил «Реал Сосьедаду» (1:3), упустил выездную победу над «Сельтой» (1:1) и дома проиграл «Вальядолиду» (0:2).

    После 7 туров чемпионата Испании «Эспаньол» с 5 очками идет 18-м, в зоне вылета. Разница мячей 4-12.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В предстоящем матче не сыграют травмированный форвард Факундо Ферейра и хавбек Андер Итурраспе.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничейный результат — 3,00, а на успех «Эспаньола» — 3,60.

    Несмотря на фиаско в Болгарии, на своем поле ЦСКА вряд ли оплошает, тем более, что «Эспаньол» находится на в лучшей форме и не побеждает уже 4 матча.

    Встреча вряд ли будет очень результативной, «Эспаньол» мало забивает в последних мтачах. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0

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