ЦСКА — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В четверг, 3 октября московский ЦСКА примет на своем поле «Эспаньол» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 19:55 мск. Прогноз на ЦСКА — «Эспаньол».

ЦСКА

Армейцы начали сентябрь с волевой победы над «Арсеналом» в Туле — 2:1. Затем на выезде одержали победу над «Тамбовом» (2:0), дважды забив на последних минутах.

В Лиге Европы ЦСКА стартовал с разгромного поражения от «Лудогорца» в Болгарии — 1:5. Открыв счет до перерыва, армейцы пропустили пять мячей во втором тайме.

Вернувшись домой, ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» (3:2), трижды забив до перерыва, но едва не упустив победу во втором тайме.

В 1/16 финала Кубка России армейцы обыграли на выезде «Аланию» (3:1), а в последнем матче РПЛ разгромили в гостях «Урал» (3:0).

После 11 туров РПЛ армейцы с 25 очками возглавляют таблицу, на 2 очка обгоняя группу преследователей. Разница мячей 18-8, по 4 гола забили Никола Влашич и Федор Чалов.

«Эспаньол»

Испанский клуб пробился в групповой этап Лиги Европы через квалификацию, выбив по пути исландский «Стьярнан» (4:0, 3:1), швейцарский «Люцерн» (3:0, 3:0) и украинскую «Зарю» (3:1, 2:2).

Сентябрь каталонцы начали с домашнего разгрома от «Гранады» (0:3), после чего на выезде одолели «Эйбар» (2:1), пропустив первыми. но отыгравшись и победив.

В стартовом матче группового этапа ЛЕ «Эспаньол» дома сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1), пропустив быстрый гол и отыгравшись после перерыва.

Три последних матча Примеры прошли без побед. «Эспаньол» дома уступил «Реал Сосьедаду» (1:3), упустил выездную победу над «Сельтой» (1:1) и дома проиграл «Вальядолиду» (0:2).

После 7 туров чемпионата Испании «Эспаньол» с 5 очками идет 18-м, в зоне вылета. Разница мячей 4-12.

Календарь и таблица Лиги Европы

В предстоящем матче не сыграют травмированный форвард Факундо Ферейра и хавбек Андер Итурраспе.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничейный результат — 3,00, а на успех «Эспаньола» — 3,60.

Несмотря на фиаско в Болгарии, на своем поле ЦСКА вряд ли оплошает, тем более, что «Эспаньол» находится на в лучшей форме и не побеждает уже 4 матча.

Встреча вряд ли будет очень результативной, «Эспаньол» мало забивает в последних мтачах. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0