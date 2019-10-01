«Црвена Звезда» — «Олимпиакос»: счет матча 3:1, обзор голов

В домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионовна своем поле обыграла— 3:1.

Гости открыли счет на 37-й минуте, когда точный удар нанес Рубен Семеду.

На 57-й минуте «Олимпиакос» остался в меньшинстве, поскольку вторую желтую карточку получил Яссин Бензиа.

«Црвена Звезда» воспользовалась численным преимуществом спустя пять минут благодаря голу Милоша Вулича.

На 87-й минуте Неманья Милунович вывел белградцев вперед. А еще через три минуты победную точку поставил Ричмонд Боаки.

«Црвена Звезда» вышла на второе место в турнирной таблице с 3 очками. «Олимпиакос» идет третьим с 1 баллом.

Лига чемпионов. Группа B «Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос П» (Греция) — 3:1 (0:1) Голы: Рубен Семеду, 37 (0:1). Вулич, 62 (1:1). Милунович, 87 (2:1). Боаки, 90 (3:1)«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Петрович, 73), Йованчич (Вулич, 55), ван Ла Парра (Боаки, 62), Томане, Гарсия«Олимпиакос: Жозе Са, Торосидис, Цимикас, Рубен Семеду, Мериа, Бензиа, Бухалакис, Камара (Эль-Араби, 89), Герреро, Масурас (Эль-Абделлауи, 79), Ловера (Поденсе, 61)Предупреждения: Родич, 26. ван Ла Парра, 36. Бензиа, 42. Боаки, 80. Петрович, 83. Торосидис, 90+2. Марин, 90+2Удаление: Бензиа, 58

В следующем туре «Олимпиакос» примет «Баварию», а «Црвена Звезда» поедет в гости к «Тоттенхэму». 0