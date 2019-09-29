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    «Спартак» в большинстве проиграл «Оренбургу»

    «Спартак» — «Оренбург»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го труа чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 45-й минуте открыли оренбуржцы. Ушла атака гостей на левый край штрафной, подача Зотова к дальней штанге привела к точному удару головой Малых в ближний угол ворот «Спартака».

    На 63-й минуте гости удвоили преимущество. Алвеш от угла поля выполнил подачу в штрафную «Спартака», Деспотович сыграл на опережение и пробил головой точно в дальний угол ворот.

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    Спустя две минуты красно-белые отквитали один мяч. После подачи Бакаева от угла поля Мельгарехо с линии вратарской даже без прыжка пробил головой в цель.

    На 72-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве. Мишкич в подкате сбил Гулиева. Этот фол судья расценил, как повод показать вторую жёлтую карточку.

    «Спартак» потерпел четвертое поражение в чемпионате России кряду. Красно-белые с 14 очками занимают девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре они сыграют на выезде с «Краснодаром».

    «Оренбург» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку. 5 октября «горожане» примут дома московское «Динамо».

    РПЛ. 11-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Оренбург» — 1:2 (0:1)
    Голы: Малых, 45+1 (0:1); Деспотович, 63 (0:2); Мельгарехо, 66 (1:2)«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тил, Понсе (Ларссон, 70)«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90)Предупреждения: Кутепов, 6 — Терехов, 21; Мишкич, 33Удаления: нет — Мишкич, 72
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