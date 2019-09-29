«Спартак» — «Оренбург»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 11-го труа чемпионата России.

Счет в матче на 45-й минуте открыли оренбуржцы. Ушла атака гостей на левый край штрафной, подача Зотова к дальней штанге привела к точному удару головой Малых в ближний угол ворот «Спартака».

На 63-й минуте гости удвоили преимущество. Алвеш от угла поля выполнил подачу в штрафную «Спартака», Деспотович сыграл на опережение и пробил головой точно в дальний угол ворот.

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Спустя две минуты красно-белые отквитали один мяч. После подачи Бакаева от угла поля Мельгарехо с линии вратарской даже без прыжка пробил головой в цель.

На 72-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве. Мишкич в подкате сбил Гулиева. Этот фол судья расценил, как повод показать вторую жёлтую карточку.

«Спартак» потерпел четвертое поражение в чемпионате России кряду. Красно-белые с 14 очками занимают девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре они сыграют на выезде с «Краснодаром».

«Оренбург» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку. 5 октября «горожане» примут дома московское «Динамо».