«Спартак» объявил об отставке Кононова

Московскийна своем официальном сайте объявил об уходес поста главного тренера.

«Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против "Краснодара" красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», — говорится в сообщении.

Московская команда занимает 9-е место в чемпионате после 11 туров. Это худший результат «Спартака» с 2003 года.

В Лиге Европы «Спартак» вылетел на стадии квалификации, уступив по сумме двух матчей «Браге».

Кононов был назначен главным тренером красно-белых 12 ноября 2018 года и сменил на этой должности Массимо Карерру.

В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы. 0