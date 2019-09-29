ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рияд Марез и Кевин де БрейнеНовый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
  • 19:34
    • «Спартак» объявил об отставке Кононова
  • 18:27
    • «Спартак» в большинстве проиграл «Оренбургу»
  • 20:45
    • Сербские волейболисты выиграли чемпионат Европы
  • 17:57
    • Гол Джеко принес «Роме» победу над «Лечче»
  • 17:23
    • «Трактор» прервал свою серию из четырех поражений подряд
    Все новости спорта

    «Спартак» объявил об отставке Кононова

    Спартак РПЛ Футбол России Оренбург Календарь РПЛ
    Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    К следующему матчу против "Краснодара" красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», — говорится в сообщении.

  • Увернулись от «КАМАЗа». Дубль Понсе спас «Спартак» от позора в Кубке России
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Набережных Челнах
  • 25/09/2019

    • Московская команда занимает 9-е место в чемпионате после 11 туров. Это худший результат «Спартака» с 2003 года.

    В Лиге Европы «Спартак» вылетел на стадии квалификации, уступив по сумме двух матчей «Браге».

    Кононов был назначен главным тренером красно-белых 12 ноября 2018 года и сменил на этой должности Массимо Карерру.

  • Время Кононова сочтено. Тренеру пора уйти из «Спартака»
  • Поражение от «Уфы» в очередной раз подтвердило, что специалист не справляется
  • 21/09/2019

    • В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
  • 14:57
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Фиорентина»
  • 2.06
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет «Фиорентина» в игре с «Миланом»?
  • «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • На «Рамон Санчес Писхуан» будет равная игра
  • «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Продлит ли «Барыс» свою победную серию?
  • «Барыс» — «Куньлунь РС». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре Футбол «Ливерпуль» вышел сухим из водыРеакция прессы на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 04:200
  • 15:56
    • «Рубин» и «Уфа» голов не забили
  • 15:29
    • «Наполи» обыграл «Брешию», несмотря на гол Балотелли
  • 13:23
    • ЦСКА в Екатеринбурге разгромил «Урал»
    Гжегож Крыховяк Футбол Крыховяк и VAR помогли «Локомотиву» вернуть чемпионскую интригуРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Локомотива» над «Зенитом» 02:130
  • Экспресс дня

  • Сравняется ли «Краснодар» по очкам с лидерами РПЛ?
  • 2.64
    •
  • 20:36
    • «Балтика» обыграла «Химки»
  • 20:14
    • «Торпедо» нанесло поражение «Сочи»
  • 19:58
    • Гол Дебюши принес «Сент-Этьену» победу над «Нимом»
    «Динамо» — «Ростов» Футбол Камнем на дно. «Динамо» получило очередную пробоину в РостовеТретье подряд поражение «Динамо» — в нашем обзоре прессы 01:390
  • 11:59
    • Матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико» рассудят израильтяне
  • 10:50
    • Российские волейболистки заняли третье место на Кубке мира
  • 19:48
    • Федотов: Раз победа над «Спартаком» состоялась — значит, она заслуженна
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие