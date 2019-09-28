«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол за «красных» на 70-й минуте забил Жоржиньо Вейналдум. Голландец хлестко пробил с лета с линии штрафной площади, а вратарь хозяев Дин Хендерсон не удержал мяч в руках, позволив ему пролететь между ног и оказаться в воротах.

АПЛ. 7-й тур «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 — 70 Вейналдум«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Норвуд (Кларк, 77), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 60), Флек, О`Коннелл, Макберни«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Салах, Фирмино (Милнер, 87)Предупреждения: О`Коннелл (63), Адриан (83)

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (21 очко), а «Шеффилд Юнайтед» — десятое (8 очков). 0