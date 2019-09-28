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    Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

    Обзор матчей седьмого тура чемпионата Испании по футболу

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    «Атлетико» — «Реал»
    «Атлетико» — «Реал»
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    С 27 по 29 сентября в испанской Примере проходят матчи 7-го тура.

    «Вильярреал» — «Бетис» — 5:1

    «Вильярреал» принимал «Бетис» в стартовом матче седьмого тура чемпионата Испании.

    Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

    Дублем у победителей отметился Карл Токо-Экамби.

    «Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Примеры. У «Бетиса» — 8 очков и девятое место.

    Примера. 7-й тур
    «Вильярреал» — «Бетис» — 5:1 (1:0)
    Голы: Токо-Экамби, 39 (1:0). Эмерсон, 48 (1:1). Касорла, 68 — с пенальти (2:1). Токо-Экамби, 76 (3:1). Морено, 90+2 (4:1). Чиквуэзе, 90+4 (5:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Тригерос, 85), Иборра, Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 57), Замбо, Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 80)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Алекс Морено, Педраса (Тельо, 75), Эмерсон, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Лайнес, 80), Борха Иглесиас, Лорен Морон (Рауль Гарсия, 79)Предупреждения: Мойсес Гомес, 22. Хоакин, 53. Кинтилья, 63. Феддаль, 66

    «Атлетик» — «Валенсия»

    28 сентября, 14:00 мск

    «Хетафе» — «Барселона»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Гранада» — «Леганес»

    28 сентября, 19:30 мск

    «Атлетико» — «Реал»

    28 сентября, 22:00 мск

    «Эспаньол» — «Вальядолид»

    29 сентября, 13:00 мск

    «Эйбар» — «Сельта»

    29 сентября, 15:00 мск

    «Алавес» — «Мальорка»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Леванте» — «Осасуна»

    29 сентября, 19:30 мск

    «Севилья» — «Реал Сосьедад»

    29 сентября, 22:00 мск

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