Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

«Вильярреал» — «Бетис» — 5:1
«Вильярреал» принимал «Бетис» в стартовом матче седьмого тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.
Дублем у победителей отметился Карл Токо-Экамби.
«Вильярреал» набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Примеры. У «Бетиса» — 8 очков и девятое место.
Примера. 7-й тур
«Вильярреал» — «Бетис» — 5:1 (1:0)
Голы: Токо-Экамби, 39 (1:0). Эмерсон, 48 (1:1). Касорла, 68 — с пенальти (2:1). Токо-Экамби, 76 (3:1). Морено, 90+2 (4:1). Чиквуэзе, 90+4 (5:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Тригерос, 85), Иборра, Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 57), Замбо, Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 80)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Алекс Морено, Педраса (Тельо, 75), Эмерсон, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Лайнес, 80), Борха Иглесиас, Лорен Морон (Рауль Гарсия, 79)Предупреждения: Мойсес Гомес, 22. Хоакин, 53. Кинтилья, 63. Феддаль, 66
«Атлетик» — «Валенсия»
28 сентября, 14:00 мск
«Хетафе» — «Барселона»
28 сентября, 17:00 мск
«Гранада» — «Леганес»
28 сентября, 19:30 мск
«Атлетико» — «Реал»
28 сентября, 22:00 мск
«Эспаньол» — «Вальядолид»
29 сентября, 13:00 мск
«Эйбар» — «Сельта»
29 сентября, 15:00 мск
«Алавес» — «Мальорка»
29 сентября, 17:00 мск
«Леванте» — «Осасуна»
29 сентября, 19:30 мск