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    РФС: надеемся, «КАМАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности

    КамАЗ Кубок России Футбол России РФС Спартак Болельщики Между тем
    Российский футбольный союз прокомментировал ситуацию с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗОМ» (2:1).

    «Спартак» — «КАМАЗ»
    «Спартак» — «КАМАЗ»

    Стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на гостевом секторе, где располагались фанаты красно-белых.

    «Матч 1/16 финала Кубка России между ФК "КАМАЗ" и ФК "Спартак", состоявшийся 25 сентября 2019 г. в Набережных Челнах, изначально был отнесен к матчу повышенной сложности.

    Организаторами матча — ФК "КАМАЗ" — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован.

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    • Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым, нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

    При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК "Спартак", отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

    Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК "КАМАЗ" и все ответственные будут привлечены к ответственности.

    Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьёзных инцидентов не зафиксировано», — сообщила пресс-служба РФС изданию «Чемпионат».

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    Отметим, что «КАМАЗ» и «Спартак» нарушили требования УЕФА относительно правил безопасности для болельщиков на стадионе.

    Так, в разделе 39 «правил безопасности» УЕФА сказано:

    a) все выходы и ворота на стадионе и все ворота, ведущие со зрительских трибун в игровую зону, остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе;

    b) все выходы и ворота находятся под постоянным контролем специально назначенного стюарда, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить немедленные пути эвакуации в случае аварийной ситуации;

    c) ни один из этих выходов или ворот не может быть заперт ключом ни при каких обстоятельствах;

    d) в случае если выходы или ворота управляются и открываются дистанционно с помощью электронных или магнитных средств, контроль за функционированием такого механизма должен быть расположен в диспетчерской стадиона. Система дистанционного открытия должна проверяться перед каждым матчем на стадионе. 0

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