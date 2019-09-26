ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель
  • 09:43
    • Капитан сборной Никарагуа: Я не голосовал за Месси в премии The Best
  • 08:55
    • Головин попал в символическую сборную 7 тура Лиги 1
  • 08:49
    • Семин: Игра с «Балтикой» — хороший тест для молодых игроков
  • 08:39
    • Лионель Месси снова получил травму
  • 08:29
    • Пуйоль не будет спортивным директором «Барселоны»
    Все новости спорта

    Семин: Игра с «Балтикой» — хороший тест для молодых игроков

    Кубок России Футбол России Локомотив Балтика
    В своем интервью клубной пресс-службе главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий по поводу поражения в 1/16 финала Кубка России, где «красно-зеленые» играли с «Балтикой».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Была хорошая игра. Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю "Балтику" с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело.

    У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с "Зенитом". Не имели права рисковать — у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбусь сыграл достаточно неплохо.

    Молодые игроки не растерялись. Это хороший тест — куда идти и как расти дальше. Первая лига — сложный турнир, а многие из молодых пока играли только во второй. И для них, и для нас этот матч — хорошая информация», — отметил Семин.

    Напомним, что основное время закончилось со счетом 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой футболисты «Балтики» оказались лучше. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель
  • 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Торино» — «Милан»
  • 1.67
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли СКА после двух домашних поражений?
  • СКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Оправится ли «Автомобилист» после недавних неудач?
  • «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Придет ли в себя «Севилья» после домашнего поражения?
  • «Эйбар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фати снова показал себя с хорошей стороны Футбол «Барселона» потеряла Месси перед новым испытаниемРеакция прессы на матч «Барселона» — «Вильярреал» Вчера в 18:060
  • 10:52
    • Конте: Упорный труд приносит результаты
  • 10:40
    • Кейн: У нас больше нет оправданий
  • 10:19
    • Попов: Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу
    Алексей Сутормин Футбол Кубок России. «Зенит» одолел «Енисей», ЦСКА победил «Аланию», «Спартак» справился с «Камазом»Обзор матчей 1/16 финала Кубка России 01:080
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Интер» идти без потерь?
  • 2.62
    •
  • 09:55
    • Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Почеттино
  • 01:02
    • «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка английской лиги
  • 00:37
    • «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рочдейл» в Кубке лиги
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 23:410
  • 00:10
    • ПСЖ на своем поле проиграл «Реймсу»
  • 23:53
    • «Реал» обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры Примеры
  • 23:47
    • «Ливерпуль» и «Челси» вышли в 4-й раунд Кубка лиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие