Семин: Игра с «Балтикой» — хороший тест для молодых игроков

В своем интервью клубной пресс-службе главный тренер московского «дал комментарий по поводу поражения в 1/16 финала Кубка России, где «красно-зеленые» играли с

«Была хорошая игра. Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю "Балтику" с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело.

У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с "Зенитом". Не имели права рисковать — у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбусь сыграл достаточно неплохо.

Молодые игроки не растерялись. Это хороший тест — куда идти и как расти дальше. Первая лига — сложный турнир, а многие из молодых пока играли только во второй. И для них, и для нас этот матч — хорошая информация», — отметил Семин.

Напомним, что основное время закончилось со счетом 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой футболисты «Балтики» оказались лучше. 0