«Сочи» по пенальти уступил «Шиннику» в Кубке России

«Шинник»
«Шинник»
В основное время и экстра-таймы счет не был открыт. В серии пенальти точнее были у ярославцы, в составе которых Илья Визнович не сумел переиграть голкипера.
На счету игроков «Сочи» два промаха — Душан Лагатор пробил мимо, а удар Дмитрия Полоза взял голкипер Станислав Антипин.
В 1/8 финала «Шинник» встретится с «Нижним Новгородом», который выбил «Краснодар» (1:0).
Кубок России. 1/16 финала
«Шинник» (Ярославль) — «Сочи» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4
«Шинник»: Антипин, Первушин, Щербаков, Покидышев, Зинков (Дроздов, 96), Алейников, Кожемякин, Самойлов (Пухов, 89), Эктов (Олейников, 67), Самодин (Визнович, 75), Низамутдинов«Сочи»: Фролов, Цаллагов (Лагатор, 102), Мевля, Новосельцев, Набиуллин (Мостовой, 66), Шакуро, Миладинович, Бурмистров, Померко, Бахтияров (А.Заболотный, 66), Карапетян (Полоз, 80)Предупреждения: Щербаков, 47. Померко, 87