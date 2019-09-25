«Сочи» по пенальти уступил «Шиннику» в Кубке России

Ярославскийв домашнем матче 1/6 финала Кубка России по пенальти победил— 0:0 (5:4 по пенальти)

В основное время и экстра-таймы счет не был открыт. В серии пенальти точнее были у ярославцы, в составе которых Илья Визнович не сумел переиграть голкипера.

На счету игроков «Сочи» два промаха — Душан Лагатор пробил мимо, а удар Дмитрия Полоза взял голкипер Станислав Антипин.

В 1/8 финала «Шинник» встретится с «Нижним Новгородом», который выбил «Краснодар» (1:0).