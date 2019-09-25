«Факел» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

Футболисты тульского «Арсенала»
ФК «Арсенал»
На 26-й минуте гости вышли вперед усилиями Виктора Альвареса. Хозяева ответили точным ударом Владислава Мастерного на 44-й минуте.
Победу «оружейникам» принес Максим Беляев, который нанес точный удар на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.
Кубок России. 1/16 финала
«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:1)
Голы: Альварес, 22 (0:1). Мастерной, 44 (1:1). Беляев, 90+3 (1:2)«Факел»: Бучнев, Смирнов, Лихачев, Микушин, Черевко (Ал.Соловьев, 15), Гладышев, Петрусев, Косянчук, Мастерной, Яковлев, Корян«Арсенал»: Нигматуллин, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Берхамов, Ломовицкий, К.Кангва (Ткачев, 71), Тудорие, ЛесовойПредупреждения: Лесовой, 49. Корян, 50Удаление: Корян, 86
За выход в четвертьфинал «Арсенал» поборется с екатеринбургским «Уралом». 0