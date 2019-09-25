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    Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Факела»

    «Факел» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Кубок России Футбол России Факел Арсенал Тула
    В рамках 1/16 финала Кубка России тульский «Арсенал» на выезде одолел «Факел» — 2:1.

    Футболисты тульского «Арсенала»
    Футболисты тульского «Арсенала»

    На 26-й минуте гости вышли вперед усилиями Виктора Альвареса. Хозяева ответили точным ударом Владислава Мастерного на 44-й минуте.

    Победу «оружейникам» принес Максим Беляев, который нанес точный удар на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

    Кубок России. 1/16 финала
    «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:1)
    Голы: Альварес, 22 (0:1). Мастерной, 44 (1:1). Беляев, 90+3 (1:2)«Факел»: Бучнев, Смирнов, Лихачев, Микушин, Черевко (Ал.Соловьев, 15), Гладышев, Петрусев, Косянчук, Мастерной, Яковлев, Корян«Арсенал»: Нигматуллин, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Берхамов, Ломовицкий, К.Кангва (Ткачев, 71), Тудорие, ЛесовойПредупреждения: Лесовой, 49. Корян, 50Удаление: Корян, 86

    За выход в четвертьфинал «Арсенал» поборется с екатеринбургским «Уралом». 0

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