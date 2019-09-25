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    Дубль Погребняка вывел «Урал» в 1/16 финала Кубка России

    «Черноморец» — «Урал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Кубок России Футбол России Черноморец Урал
    «Урал» нанес поражение «Черноморцу» в выездном матче 1/16 финала Кубка России.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    Встреча, которая прошла в Новороссийске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Шмели» вышли вперед на 52-й минуте, когда отличился Павел Погребняк. На последних минутах матча Погребняк оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

    Кубок России. 1/16 финала
    «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0)
    Голы: Погребняк, 52 (0:1). Погребняк, 90+2 (0:2)«Черноморец»: Шогенов, Ваганов, Черов, Джамалутдинов, Поникаров, Ахмеджанов (Магомедов, 75), Пацев, Чабанов, Шабичев, Дибиргаджиев, Волков«Урал»: Баклов, Меркулов, Ароян, Поляков, Насыров, Фидлер, Егорычев, Магомадов (Мамин, 78), Погребняк, Кухарчик (Шаболин, 69), Юсупов (В.Ильин, 55)Предупреждения: Погребняк, 59. Фидлер, 90

    В 1/8 финала екатеринбуржцы встретятся с тульским «Арсеналом». 0

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