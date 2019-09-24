«Бетис» — «Леванте»: счет матча 3:1, обзор голов

В составе хозяев дубль оформил Лорен Морон, еще один мяч забил Борха Иглесиас.
Единственный гол гостей на счету Жорже Эрнани.
Эта победа позволила севильскому клуб набрать 8 очков и переместиться на 9-е место в турнирной таблице испанской примеры. Валенсийцы с 7 очками занимают 11-ю строчку.
В следующем туре «Бетис» отправится в гости к «Вильярреалу», а «Леванте» на своем поле примет «Осасуну».
Примера. 6-й тур
«Бетис» — «Леванте» — 3:1 (1:1)
Голы: Эрнани, 7 (0:1). Лорен Морон, 45+3 (1:1). Лорен Морон, 48 (2:1). Борха Иглесиас, 67 (3:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Тельо, 78), Борха Иглесиас (Рауль Гарсия, 88), Лорен Морон (Лайнес, 72)«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Тоньо, Постиго, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 46), Радойя, Моралес, Эрнани (Рохер, 72), Леон (Майораль, 64)Предупреждения: Лорен Морон, 25. Вукчевич, 28. Коке, 57. Виллиам Карвалью, 63