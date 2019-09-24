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    Дубль Морона помог «Бетису» обыграть «Леванте»

    «Бетис» — «Леванте»: счет матча 3:1, обзор голов

    Примера Футбол Испании Бетис Леванте Календарь Примеры
    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Леванте» — 3:1.

    «Бетис»
    «Бетис»

    В составе хозяев дубль оформил Лорен Морон, еще один мяч забил Борха Иглесиас.

    Единственный гол гостей на счету Жорже Эрнани.

    Эта победа позволила севильскому клуб набрать 8 очков и переместиться на 9-е место в турнирной таблице испанской примеры. Валенсийцы с 7 очками занимают 11-ю строчку.

    В следующем туре «Бетис» отправится в гости к «Вильярреалу», а «Леванте» на своем поле примет «Осасуну».

    Примера. 6-й тур
    «Бетис» — «Леванте» — 3:1 (1:1)
    Голы: Эрнани, 7 (0:1). Лорен Морон, 45+3 (1:1). Лорен Морон, 48 (2:1). Борха Иглесиас, 67 (3:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Тельо, 78), Борха Иглесиас (Рауль Гарсия, 88), Лорен Морон (Лайнес, 72)«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Тоньо, Постиго, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 46), Радойя, Моралес, Эрнани (Рохер, 72), Леон (Майораль, 64)Предупреждения: Лорен Морон, 25. Вукчевич, 28. Коке, 57. Виллиам Карвалью, 63
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