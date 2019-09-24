«Бетис» — «Леванте»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Лорен Морон, еще один мяч забил Борха Иглесиас.

Единственный гол гостей на счету Жорже Эрнани.

Эта победа позволила севильскому клуб набрать 8 очков и переместиться на 9-е место в турнирной таблице испанской примеры. Валенсийцы с 7 очками занимают 11-ю строчку.

В следующем туре «Бетис» отправится в гости к «Вильярреалу», а «Леванте» на своем поле примет «Осасуну».