Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана

Футбольная ассоциацияна своем официальном сайте объявила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Купер возглавил сборную Узбекистана в августе 2018 года, заключив трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

Под его руководством команда выбыла из Кубка Азии-2019, уступив в 1/8 финала по пенальти Австралии, а в начале сентября сборная Узбекистана проиграла Палестине (0:2) в первом туре второго раунда отборочного этапа к чемпионату мира-2022.

Ранее аргентинец работал с «Мальоркой», «Валенсией», «Интером», «Бетисом», «Пармой» и сборной Египта. 0