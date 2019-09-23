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    Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана

    ФИФА Валенсия Мальорка Интер Бетис
    Футбольная ассоциация Узбекистана на своем официальном сайте объявила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Эктором Купером.

    Эктор Купер
    Эктор Купер

    Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    Напомним, Купер возглавил сборную Узбекистана в августе 2018 года, заключив трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

    Под его руководством команда выбыла из Кубка Азии-2019, уступив в 1/8 финала по пенальти Австралии, а в начале сентября сборная Узбекистана проиграла Палестине (0:2) в первом туре второго раунда отборочного этапа к чемпионату мира-2022.

    Ранее аргентинец работал с «Мальоркой», «Валенсией», «Интером», «Бетисом», «Пармой» и сборной Египта. 0

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