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    Гол Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Монреалем»

    MLS
    «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Монреаль Импэкт» — 2:1.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Главным героем матча стал нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. На счету 37-летнего шведа гол и результативная передача, после которой отличился Уриэль Антуна.

    В 26 матчах регулярного чемпионата Ибрагимович забил 27 голов и сделал 5 ассистов.

    «Гэлакси» с 48 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» (37) — девятый на Востоке.

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