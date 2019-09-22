Гол Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Монреалем»

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
Главным героем матча стал нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. На счету 37-летнего шведа гол и результативная передача, после которой отличился Уриэль Антуна.
В 26 матчах регулярного чемпионата Ибрагимович забил 27 голов и сделал 5 ассистов.
«Гэлакси» с 48 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» (37) — девятый на Востоке.
.@ibra_official opens the scoring for the #LAGalaxy! #LAvMTL pic.twitter.com/uIMYHSyYT1— Major League Soccer (@MLS) 22 сентября 2019 г.