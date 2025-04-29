ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотИдеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию Новак ДжоковичНовая реальность Джоковича, падение Рублева и прогресс Потаповой
    Все новости спорта

    Удержится ли «Киото Санга» на вершине?

    Гамба Осака — Киото Санга. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 29 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гамба Осака» — «Киото Санга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэл Элиаш
    «Гамба Осака» примет дома «Киото Санга» в 13-м туре японской Джей-лиги. Поединок состоится 29 апреля и начнется в 09:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гамба Осака» — «Киото Санга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Гамба Осака»

    Турнирное положение: «Гамба Осака» по итогам 12-ти туров японского первенства набрала 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 14-ю строчку и только на три пункта опережает зону понижения в классе (18-20-я позиции), поэтому не может позволить себе потерять очки.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Токио» (0:3).

    Перед этим в 11-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, в чужих стенах разойдясь мировой с «Йокогамой» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на японский чемпионат, «Гамба Осака» ни разу не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Иссам Джебали — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с четырьмя голами.

    «Киото Санга»

    Турнирное положение: «Киото Санга» по итогам 13-ти поединков японского первенства набрал 24 балла и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую строчку и на два очка опережает как своего ближайшего преследователя «Касиму Антлерс», как и третью в таблице «Ураву Ред Даймондс».

  • Трансферный дайджест. 15 — 21 апреля
  • Хави Симонс переберется в АПЛ, Ким и Пальинья покинут «Баварию», «Ман Сити» видит в Гиббс-Уайте замену Де Брейне
  • 21/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:1 переиграл «Йокогаму».

    Перед этим коллектив в 11-м туре того же внутреннего турнира также одержал победу — на этот раз на выезде над «Альбирекс Ниигата» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на японское первенство, «Киото Санга» пять раз выиграл при одном поражении.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такие результаты обещают гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

    Рафаэл Элиаш — лучший бомбардир команды и чемпионата Японии с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Гамба Осаки» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Киото Санга» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Киото Санга» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гамба Осака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Киото Санга» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников, то, что фаворит игры не только часто забивает, но и пропускает, позволяет рассчитывать на иной расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, и так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: «Киото Санга» победит за 3.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гамба Осака — Киото Санга?

    Матч Гамба Осака — Киото Санга состоится 29 апреля 2025 года в 09:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гамба Осака — Киото Санга?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гамба Осака — Киото Санга?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гамба Осака — Киото Санга?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гамба Осака — Киото Санга?

    Коэффициенты букмекеров: «Гамба Осака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Киото Санга» — в 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Бенчич — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Андреева — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Димитров — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Джумхур — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Норри — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Киз — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Костюк — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дрейпер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гамба Осака — Киото Санга: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 29.04.202509:00. Удержится ли «Киото Санга» на вершине?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры