Гамба Осака — Киото Санга. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 29 апреля 2025 года

«Гамба Осака» примет дома «Киото Санга» в 13-м туре японской Джей-лиги. Поединок состоится 29 апреля и начнется в 09:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гамба Осака» — «Киото Санга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гамба Осака»

Турнирное положение: «Гамба Осака» по итогам 12-ти туров японского первенства набрала 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю строчку и только на три пункта опережает зону понижения в классе (18-20-я позиции), поэтому не может позволить себе потерять очки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Токио» (0:3).

Перед этим в 11-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, в чужих стенах разойдясь мировой с «Йокогамой» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на японский чемпионат, «Гамба Осака» ни разу не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Иссам Джебали — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с четырьмя голами.

«Киото Санга»

Турнирное положение: «Киото Санга» по итогам 13-ти поединков японского первенства набрал 24 балла и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку и на два очка опережает как своего ближайшего преследователя «Касиму Антлерс», как и третью в таблице «Ураву Ред Даймондс».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:1 переиграл «Йокогаму».

Перед этим коллектив в 11-м туре того же внутреннего турнира также одержал победу — на этот раз на выезде над «Альбирекс Ниигата» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на японское первенство, «Киото Санга» пять раз выиграл при одном поражении.

Такие результаты обещают гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

Рафаэл Элиаш — лучший бомбардир команды и чемпионата Японии с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Гамба Осаки» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Киото Санга» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Киото Санга» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гамба Осака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Киото Санга» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников, то, что фаворит игры не только часто забивает, но и пропускает, позволяет рассчитывать на иной расклад.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, и так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Киото Санга» победит за 3.15