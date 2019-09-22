Виктор Гончаренко: Провели два разных тайма

Главный тренердал « Чемпионату » комментарий касательно результата матча с. Напомним, что «армейцы» выиграли со счетом 3:2.

«Встречались две команды после чувствительных поражений в еврокубках. Наверное, мы были в менее сильном нокауте, чем соперник, поэтому и выиграли сегодня. Провели два разных тайма. У "Краснодара" тоже было два разных тайма. Думаю, мы по делу всё-таки выиграли. Путём давления и прессинга в первом тайме повели 3:0, а "Краснодар" после перерыва достаточно легко нам забил.

Рад, что дотерпели. Пропустив два гола, показалось, что выключились из игры. Но у нас есть Чалов, Ахметов, Влашич — благодаря им вернулись в игру. Такие матчи закаляют характер команды. Особенно важно это было с учётом 1:5 в Болгарии.

Что касается моего спокойствия во время матча, то может, вам показалось. А что я должен был делать — выбегать на поле? Понятно, что я огорчаюсь или радуюсь во время матча, но должен быть с холодной головой и контролировать игру.

Мы встречались с соперником, у которого есть группа атаки, давайте исходить из того, что они доставили нам проблемы. Первый гол действительно пропустили легко — оставили человека на дальней штанге. А второй — это уже исполнение. Хорошая подача, классная подрезка под дальнюю штангу. Так что не будем говорить, что плохо сыграли или сделали подарок. "Краснодару" нужно отдать должное», — заявил Гончаренко. 0