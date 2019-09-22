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    Марио Фернандес чувствует себя в России как дома

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что хорошо адаптировался в России.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Здесь и правда есть люди, которые по характеру более серьезные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране.

    Разный климат? Не думаю, что он играет какую-то роль, потому что каждый день я встречаю людей, которые будут шутить и в темноте, и в дождь, и в облачную погоду, когда угодно.

    Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой. Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома.

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    • Конечно, после ЧМ-2018 моя жизнь существенно поменялась, и не только моя. Поменялся весь российский футбол. Ты выходишь играть и видишь, что стадион заполняется под завязку. Взять даже "ВЭБ Арену" — ведь мы помним, что поначалу народу было гораздо меньше.

    Сейчас болельщики вдохновлены, я вижу это по Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, другим городам, и это прекрасно! Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА. 0

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