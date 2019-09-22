ЦСКА — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы на матч девятого тура российской Премьер-лиги, который начнется на столичной «ВЭБ Арене» в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Шарлия, Карпов, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Скопинцев, Стоцкий, Уткин, Кайю, Олссон, Ари, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Крицюк, Рамирес, Спаич, Камболов, Намли, Сулейманов, Берг.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.42, на ничью — 3.50, тогда как на успех «Краснодара» — 3.35.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0