Черевченко: Игра ничейная была, счет по игре

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями после домашнего матча 10-го тура премьер-лиги с(1:1).

«Игра ничейная была. Могли и мы выиграть, мог и "Урал", забив пенальти. Так что счет по игре.

В перерыве был разговор, что счет 0:0, должна быть полная концентрация. Но потеряли мяч в центре поля...

Тяжело играть, когда впереди агрессии не хватает. Именно впереди. И над стандартами работали всю неделю — много пропускаем и ничего не забиваем, к сожалению.

Альварес получил травму, только вчера тренировался в общей группе — да и то в игровых упражнениях был нейтральным. Вывих плеча — серьезная травма. Бауэр в Германии играл на трех позициях, для него это не новое.

А так — надо двигаться дальше. Завтра поговорим с игроками. Горевать некогда, в среду уже игра на Кубок, а в воскресенье — в Краснодаре.

Главное — сделать правильные выводы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0