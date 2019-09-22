ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вальверде не справляется с проблемами «Барсы»«Барселоне» давно пора уволить Вальверде
  • 20:27
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
  • 19:48
    • Дубль Войнова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»
  • 19:33
    • «Витязь» обыграл СКА в Петербурге
  • 19:23
    • ВАДА потребовала от России объяснить признаков махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории
  • 18:49
    • Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й
    Все новости спорта

    Черевченко: Игра ничейная была, счет по игре

    Арсенал Тула Урал РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после домашнего матча 10-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:1).

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    «Игра ничейная была. Могли и мы выиграть, мог и "Урал", забив пенальти. Так что счет по игре.

    В перерыве был разговор, что счет 0:0, должна быть полная концентрация. Но потеряли мяч в центре поля...

    Тяжело играть, когда впереди агрессии не хватает. Именно впереди. И над стандартами работали всю неделю — много пропускаем и ничего не забиваем, к сожалению.

    Альварес получил травму, только вчера тренировался в общей группе — да и то в игровых упражнениях был нейтральным. Вывих плеча — серьезная травма. Бауэр в Германии играл на трех позициях, для него это не новое.

    А так — надо двигаться дальше. Завтра поговорим с игроками. Горевать некогда, в среду уже игра на Кубок, а в воскресенье — в Краснодаре.

    Главное — сделать правильные выводы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
  • 14/09/2019 в 02:15
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Реал»
  • 4.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Парма» усугубить положение Симоне Индзаги в «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Расстроит ли «Севилья» «Реал»?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сумеет ли ПСЖ победить после непростого матча в ЛЧ?
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Почеттино нужно освежить команду Футбол «Тоттенхэм» нуждается в перезагрузкеРеакция прессы на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» 03:180
  • 17:36
    • Карапетян: Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко
  • 16:50
    • Хохлов: Если в ближайших турах мы не исправимся, уйду в отставку
  • 16:34
    • Жоау Мариу: Хорошая работа, парни
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу 20:110
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 20:43
    • Черевченко: Игра ничейная была, счет по игре
  • 20:14
    • Парфенов: Первый тайм — не то, что хотелось бы видеть
  • 19:58
    • «Анже» разгромил «Сент-Этьен», Нинга оформил хет-трик
    Сон Хын Мин Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Лестеру», «МанСити» уничтожил «Уотфорд»Результаты матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу 18:140
  • 15:54
    • Дубль Игбуна не спас «Динамо» от поражения в матче с «Сочи»
  • 13:25
    • «Локомотив» на выезде одолел «Оренбург»
  • 13:07
    • Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие