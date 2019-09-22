«Арсенал» — «Урал»: счет 1:1, обзор голов

В 10 туре РПЛ тульскийвстречался с. Команды сыграли вничью 1:1.

Первыми забили хозяева. Сделали они это на 25 минуте первого тайма. Ткачев не стал прорываться по флангу и откатил в центр Бауэру. Тот немного прокинул мяч и сильнейшим образом пробил по мячу. Снаряд угодил в дальний верхний угол ворот.

Сравняли гости после подачи с углового. Пас выполнил Эль-Кабир. В штрафной оказался Аугустыняк, который точно пробил головой.

На 76 минуте Эль-Кабир не сумел реализовать пенальти.

Оба клуба идут нога в ногу с одинаковым количеством очков. У каждого коллектива по 14 пунктов.