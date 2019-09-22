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    «Арсенал» и «Урал» сильнейшего не установили

    «Арсенал» — «Урал»: счет 1:1, обзор голов

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    В 10 туре РПЛ тульский «Арсенал» встречался с «Уралом». Команды сыграли вничью 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первыми забили хозяева. Сделали они это на 25 минуте первого тайма. Ткачев не стал прорываться по флангу и откатил в центр Бауэру. Тот немного прокинул мяч и сильнейшим образом пробил по мячу. Снаряд угодил в дальний верхний угол ворот.

    Сравняли гости после подачи с углового. Пас выполнил Эль-Кабир. В штрафной оказался Аугустыняк, который точно пробил головой.

    На 76 минуте Эль-Кабир не сумел реализовать пенальти.

    Оба клуба идут нога в ногу с одинаковым количеством очков. У каждого коллектива по 14 пунктов.

    РПЛ. 10 тур
    «Арсенал» — «Урал»
    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Бауэр, Беляев, Ткачев, Костадинов, Ломовицкий (Лесовой, 72), Горбатенко, Кангва (Кангва, 89), Луценко (Тудорие, 57)«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Аугустыняк, Емельянов, Димитров (Кухарчик, 83), Эль-Кабир, Бавин (Егорычев, 46), Панюков (Бикфалви, 70), ИльинГолы: 1:0 — 25 Бауэр, 1:1 — 48 АугустынякПредупреждения: Горбатенко (3)
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