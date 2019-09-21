«Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча — 1:1, обзор голов

«Ахмат» — «Крылья»
«Ахмат»
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Ахмат» вышел вперед на 27-й минуте. Бернард Бериша забросил мяч на Андреса Понсе, а тот нанес точный удар головой. Арбитр сперва не засчитал взятие ворот из-за офсайда, но затем изменил свое решение, так как в момент передачи был рикошет от игрока «Крыльев».
Гости ушли от поражения на последней добавленной минуте. Максим Карпов с нескольких метров отправил мяч в сетку после паса Антона Зиньковского.
«Ахмат» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. У «Крыльев» — 8 очков и 13-я строчка.
РПЛ. 10-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (1:0)
Голы: Понсе, 28 (1:0). Карпов, 90+4 (1:1)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши (Садулаев, 85), Иванов, Глушаков (Нижич, 86), Бериша (Шиманьски, 71), Исмаэл, Понсе«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 71), Карпов, Чернов, Комбаров, Кабутов, Гацкан (Мияйлович, 86), Антон, Канунников (Радонич, 81), Зиньковский, СоболевПредупреждения: Уциев, 12. Соболев, 28. Роши, 33. Карпов, 45. Чернов, 50. Анхель, 67