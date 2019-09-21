«Ахмат» — «Крылья Советов»: счет матча — 1:1, обзор голов

В рамках 10-го тура РПЛв Грозном принимал

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Ахмат» вышел вперед на 27-й минуте. Бернард Бериша забросил мяч на Андреса Понсе, а тот нанес точный удар головой. Арбитр сперва не засчитал взятие ворот из-за офсайда, но затем изменил свое решение, так как в момент передачи был рикошет от игрока «Крыльев».

Гости ушли от поражения на последней добавленной минуте. Максим Карпов с нескольких метров отправил мяч в сетку после паса Антона Зиньковского.

«Ахмат» набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. У «Крыльев» — 8 очков и 13-я строчка.