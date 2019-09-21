Ахмат — Крылья Советов: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 10-го тура РПЛ, который пройдет в Грозном сегодня, 21 сентября.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.

Начало встречи — в 14:00 мск.

Коэффициент на победу «Ахмата» — 2,06, на ничью — 3,34, а на победу «Крыльев» — 3,78.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0