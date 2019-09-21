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    «Ахмат» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы

    Ахмат — Крылья Советов: составы, коэффициенты, онлайн

    РПЛ Футбол России Ахмат Крылья Советов Календарь РПЛ
    Стали известны составы «Ахмата» и «Крыльев» на матч 10-го тура РПЛ, который пройдет в Грозном сегодня, 21 сентября.

    Форма команд
    Форма команд

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

    Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.

    Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.

    Начало встречи — в 14:00 мск.

    Коэффициент на победу «Ахмата» — 2,06, на ничью — 3,34, а на победу «Крыльев» — 3,78.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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