Ахмат — Крылья Советов: составы, коэффициенты, онлайн

Форма команд
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«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.
Начало встречи — в 14:00 мск.
Коэффициент на победу «Ахмата» — 2,06, на ничью — 3,34, а на победу «Крыльев» — 3,78.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0