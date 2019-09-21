«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России 21 сентября 2019 года

В десятом туре российской Премьер-лиге грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Поединок, который пройдет 21 сентября на «Ахмат Арене», начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Крылья Советов».

«Ахмат»

«Ахмат» набрал в этом розыгрыше РПЛ восемь очков и идет в зоне переходных матчей, на 13-м месте, уступая 12-й спасительной строке только по дополнительным показателям.

Грозненский клуб не может одержать победу в Премьер-лиге вот уже в пяти поединках, дважды за это время сыграв вничью при трех поражениях.

Мировые состоялись в выездной встрече с «Зенитом» (0:0) и дома с «Тамбовом» (1:1). Проиграли чеченцы в этом отрезке «Спартаку» на своем поле 1:3 и на выезде ЦСКА (0:3), и «Ростову» (1:2) в последнем игровом дне.

Семь из восьми баллов в этом сезоне российского первенства «Ахмат» заработал на своем поле, дважды выиграв при одной ничьей и одном поражении.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» имеют в своей копилке на один пункт меньше, чем их предстоящий соперник, и расположился строкой ниже в турнирной таблице РПЛ.

За аналогичный период «волжане» смогли набрать четыре очка, обыграв в Екатеринбурге «Урал» (3:1) и расписав мировую с московским «Динамо» (0:0) дома.

Также самарская команда трижды уступила в этом отрезке. Состоялись поражения от «Спартака» (1:2) дома, а также гостевые от «Ростова» (0:1) и «Краснодара» (2:4) в минувшем игровом дне.

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Выездные поединке не особо хорошо даются «Крылышкам» в этом сезоне РПЛ. В четырех поединках они трижды проиграли при одной виктории, разница мячей — 6:8.

«Ахмат» в прошлом розыгрыше Премьер-лиги дважды обыграл «Крылья Советов» по 2:1. Отметим, что грозненцы выиграли последние четыре встречи этих команд.

Прогноз на «Ахмат» — «Крылья Советов»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.20, победа «Крыльев Советов» — 3.65, ничья — 3.25.

Прогнозируем, что в поединке двух коллективов, которые находятся в зоне переходных матчей, будет не один забитый мяч. 0