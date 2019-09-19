РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила клубу Премьер-лигирегистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

Данное решение принято в связи с задолженностью клуба перед футболистом Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Если «Тамбов» выполнит данные обязательства, запрет на регистрацию игроков может быть снят.

Также запрет на регистрацию новичков наложен на саранскую «Мордовию», выступающую в ФНЛ, за задолженность по трудовому договору перед бывшими игроками клуба Максимом Астафьевым, Ренатом Сабитовым и Александром Кренделевым.

После девяти туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в таблице. 0