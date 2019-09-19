РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
РФС
Данное решение принято в связи с задолженностью клуба перед футболистом Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Если «Тамбов» выполнит данные обязательства, запрет на регистрацию игроков может быть снят.
Также запрет на регистрацию новичков наложен на саранскую «Мордовию», выступающую в ФНЛ, за задолженность по трудовому договору перед бывшими игроками клуба Максимом Астафьевым, Ренатом Сабитовым и Александром Кренделевым.
После девяти туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в таблице. 0