ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-офф
  • 07:12
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:52
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»
  • 23:50
    • «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы
  • 23:57
    • «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»
  • 23:57
    • Загребское «Динамо» разгромило «Аталанту», Оршич оформил хет-трик
    Все новости спорта

    РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

    РПЛ Футбол России Тамбов РФС Календарь РПЛ
    Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила клубу Премьер-лиги «Тамбов» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

    РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
    РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

    Данное решение принято в связи с задолженностью клуба перед футболистом Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Если «Тамбов» выполнит данные обязательства, запрет на регистрацию игроков может быть снят.

    Также запрет на регистрацию новичков наложен на саранскую «Мордовию», выступающую в ФНЛ, за задолженность по трудовому договору перед бывшими игроками клуба Максимом Астафьевым, Ренатом Сабитовым и Александром Кренделевым.

    После девяти туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в таблице. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»
  • 17/09/2019 в 01:37
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — «Краснодар»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» победить «Металлург» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Справится ли «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в Казани?
  • «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Покажут ли «Базель» и «Краснодар» результативный футбол?
  • «Базель» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Салах забить не сумел Футбол «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знакМерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи» Вчера в 15:030
  • 23:03
    • СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе
  • 22:22
    • «Витязь» возглавил турнирную таблицу Западной конференции
  • 08:54
    • Пеев: ЦСКА будет очень непросто противостоять «Лудогорцу»
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 08:37
    • Тухель: Победа над «Реалом» — заслуга всей команды
  • 08:23
    • РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
  • 08:08
    • «Атлетико Паранаэнсе» выиграл первый в истории Кубок Бразилии
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева Вчера в 13:590
  • 07:55
    • Сарри: От игры с «Атлетико» осталось горькое послевкусие
  • 07:41
    • Зидан считает победу ПСЖ над «Реалом» заслуженной
  • 07:27
    • Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие