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    Моура: Надо использовать свои моменты и играть с предельным напором

    Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Олимпиакос Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура после ничьей с «Олимпиакосом» (2:2) в стартовом матче Лиги чемпионов, рассказал о целях команды в новом розыгрыше турнира.

    Лукас Моура
    Лукас Моура

    «Надеюсь, в этом сезоне мы снова дойдем до финала и на сей раз его выиграем. Но это новый сезон и новая глава. Она отличает от того, что было в сезоне прошлом. Надо работать.

    Верю в партнеров и свою команду. Надо исправить ошибки, допущенные в последних матчах, использовать свои моменты и играть с предельным напором и концентрацией», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю». 0

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