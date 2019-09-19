Моура: Надо использовать свои моменты и играть с предельным напором

Лукас Моура
globallookpress.com
«Надеюсь, в этом сезоне мы снова дойдем до финала и на сей раз его выиграем. Но это новый сезон и новая глава. Она отличает от того, что было в сезоне прошлом. Надо работать.
Верю в партнеров и свою команду. Надо исправить ошибки, допущенные в последних матчах, использовать свои моменты и играть с предельным напором и концентрацией», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю». 0