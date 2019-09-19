Кейн: Гол в раздевалку повлиял на течение матча

Нападающий «Тоттенхэма»прокомментировал выездную ничью с(2:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы оформили хороший задел, но гол в раздевалку повлиял на течение матча. Нам надо прибавлять.

В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но забили два мяча, что неплохо для матча на выезде. В целом мы расстроены, так как стремились к победе. Теперь надо все проанализировать и стать сильнее.

Во втором тайме игра была равной. Мы могли лучше распоряжаться мячом, но все же взяли очко в гостях.

В прошлом сезоне мы стартовали совсем плохо, после чего пришлось догонять соперников. Это лишь первый матч, и мы определенно настроены на выход из группы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0