«Базель» — «Краснодар»: счет матча 5:0, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче уже на 9-й минуте. Перехватил Буа мяч после поперечной передачи Мартыновича, на скорости Кевин ворвался в штрафную «Краснодара» и пробил мимо вратаря точно в цель.
А на 40-й минуте потеряли россияне мяч на чужой половине поля, что привело к быстрому контрвыпаду швейцарцев. Штокер одним пасом разрезал оборону гостей, а Буа изящно перекинул мяч через вратаря, выбежавшего на встречу.
Счет стал крупным на 52-й минуте. Видмер от правого фланга подал в центр штрафной «Краснодара», гости не смогли вынести мяч далеко от ворот, Зуффи с подбора пробил точно в дальний угол ворот.
А спустя две минуты Кабрал ушёл в лицевую, выдернув туда Сафонова, передачу в центр штрафной «быков» пытался прервать де Вильена, но получилось неудачно — мяч от ноги Тонни залетел в осиротевшие ворота «Краснодара».
На 79-й минуте, после банального паса в центр штрафной «Краснодара», Намли выбил мяч, но на ногу Окафору, который использовал подарок, пробив точно в цель.
В другом матче группы С испанский «Хетафе» одержал домашнюю победу над турецким «Трабзонспором» — 1:0.
Счет на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Родригес Анхель.
Во 2-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Хетафе», а «Базель» отправится в гости к «Трабзонспору». Матчи пройдут 3 октября. 1