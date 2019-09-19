«Базель» — «Краснодар»: счет матча 5:0, обзор голов

Швейцарскийна своем поле разгромил(5:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Фрагмент матча twitter.com/EuropaLeague 1000 Фрибет для всех Забрать!

Хозяева открыли счет в матче уже на 9-й минуте. Перехватил Буа мяч после поперечной передачи Мартыновича, на скорости Кевин ворвался в штрафную «Краснодара» и пробил мимо вратаря точно в цель.

А на 40-й минуте потеряли россияне мяч на чужой половине поля, что привело к быстрому контрвыпаду швейцарцев. Штокер одним пасом разрезал оборону гостей, а Буа изящно перекинул мяч через вратаря, выбежавшего на встречу.

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Счет стал крупным на 52-й минуте. Видмер от правого фланга подал в центр штрафной «Краснодара», гости не смогли вынести мяч далеко от ворот, Зуффи с подбора пробил точно в дальний угол ворот.

А спустя две минуты Кабрал ушёл в лицевую, выдернув туда Сафонова, передачу в центр штрафной «быков» пытался прервать де Вильена, но получилось неудачно — мяч от ноги Тонни залетел в осиротевшие ворота «Краснодара».

На 79-й минуте, после банального паса в центр штрафной «Краснодара», Намли выбил мяч, но на ногу Окафору, который использовал подарок, пробив точно в цель.

Лига Европы. Группа C «Базель» (Швейцария) — «Краснодар» (Россия) — 5:0 (2:0) Голы: Буа, 9 (1:0). Буа, 40 (2:0). Дзуффи, 52 (3:0). Вилена, 54 — в свои ворота (4:0). Окафор, 79 (5:0)«Базель»: Омлин, Видмер, Альдерете, Джюмарт, Петретта, Штокер (Окафор, 58), Джака, Фрай, Дзуффи (Кампо, 81), Буа, Артур Кабрал (Риверос, 66)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, К.Рамирес, Камболов (Уткин, 46), Вилена, Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон МасиэлПредупреждения: Штокер, 51. Мартынович, 63

В другом матче группы С испанский «Хетафе» одержал домашнюю победу над турецким «Трабзонспором» — 1:0.

Счет на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Родригес Анхель.

Лига Европы. Группа C «Хетафе» (Испания) — «Трабзонспор» (Турция) — 1:0 (1:0) Гол: Анхель, 18«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Рауль Гарсия, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Тимор (Арамбарри, 90+1), Фажр, Кенеди (Кукурелья, 77), Анхель, Гальего (Хайме Мата, 68)«Трабзонспор» (Турция): Угурджан Чакыр, Жоау Перейра, Новак, Кампи, Хоссейни, Оби Микел, Соса, Доган Эрдоган (Абдюлькадир Пармак, 60), Серлот, Авдияй (Старридж, 46), Нвакаеме (Фыратджан Узюм, 83)Предупреждения: Кампи, 33. Соса, 55. Кенеди, 58. Фажр, 66. Хайме Мата, 78

Во 2-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Хетафе», а «Базель» отправится в гости к «Трабзонспору». Матчи пройдут 3 октября. 1