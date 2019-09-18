Зобнин заявил о проведенной работе над ошибками

Полузащитник «Спартака»рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура РПЛ против «Уфы».

«Подготовка идет отлично, в плановом режиме. Сегодня была восстановительная тренировка, вчера была нагрузка. Завтра тренируемся и улетаем.

Все ребята отошли от последней игры, поэтому, думаю... Надеюсь, что результат будет положительным.

Первый тайм с "Уралом" был хорошим. В первые 15-20 минут второго тайма мы немножко провалились. Был небольшой хаос.

Но опять же, мы сделали работу над ошибками. У нас была теория, разобрали все опасные моменты у наших ворот. Такого больше не повторится», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака». 0