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    «Спартак» назначил нового коммерческого директора

    Футбол России Спартак
    Коммерческим директором «Спартака» назначен Алексей Власов, сообщает пресс-служба «красно-белых».

    «Спартак» назначил нового коммерческого директора
    «Спартак» назначил нового коммерческого директора

    «Поздравляем Алексея с возвращением в "Спартак" и желаем успехов в работе на ответственной должности», — говорится в заявлении московского клуба.

    Предыдущим коммерческим директором «Спартака» был Александр Атаманенко, покинувший клуб 21 августа.

    Напомним, что Власов уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций. 0

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