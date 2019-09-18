«Спартак» назначил нового коммерческого директора

Коммерческим директоромназначен сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Поздравляем Алексея с возвращением в "Спартак" и желаем успехов в работе на ответственной должности», — говорится в заявлении московского клуба.

Предыдущим коммерческим директором «Спартака» был Александр Атаманенко, покинувший клуб 21 августа.

Напомним, что Власов уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций. 0