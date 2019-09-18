«Зальцбург» — «Генк»: счет матча 6:2, обзор голов

Австрийскийодержал домашнюю победу над бельгийским(6:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

Три мяча за победителей забил забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн, который в возрасте 19 лет и 58 дней стал самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля (18 лет 113 дней в 1995 году) и Уэйна Руни (18 лет 340 дней в 2004 году).

Еще по разу в составе хозяев отличились корейский нападающий Хванг Хи-Чан, венгерский хавбек Доминик Собослаи и защитник Андреас Ульмер.

Бельгийцы ответили точными ударами колумбийского защитника Джона Лукуми и танзанийского форварда Мбванны Саматты.

Во втором туре группы Е «Ливерпуль» на своем поле примет «Зальцбург», а «Наполи» на выезде сыграет с бельгийским «Генком». Матчи пройдут 2 октября.