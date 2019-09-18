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    «Зальцбург» забил шесть мячей «Генку»

    «Зальцбург» — «Генк»: счет матча 6:2, обзор голов

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    Австрийский «РБ Зальцбург» одержал домашнюю победу над бельгийским «Генком» (6:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Три мяча за победителей забил забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн, который в возрасте 19 лет и 58 дней стал самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля (18 лет 113 дней в 1995 году) и Уэйна Руни (18 лет 340 дней в 2004 году).

    Еще по разу в составе хозяев отличились корейский нападающий Хванг Хи-Чан, венгерский хавбек Доминик Собослаи и защитник Андреас Ульмер.

    Бельгийцы ответили точными ударами колумбийского защитника Джона Лукуми и танзанийского форварда Мбванны Саматты.

    Во втором туре группы Е «Ливерпуль» на своем поле примет «Зальцбург», а «Наполи» на выезде сыграет с бельгийским «Генком». Матчи пройдут 2 октября.

    Лига чемпионов. Группа E
    «Зальцбург» (Австрия) — «Генк» (Бельгия) — 6:2 (5:1)
    Голы: Холанд, 2 (1:0). Холанд, 34 (2:0). Хван Хи Чхан, 36 (3:0). Лукуми, 40 (3:1). Холанд, 45 (4:1). Собослои, 45+2 (5:1). Саматта, 52 (5:2). Ульмер, 66 (6:2)«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен (Фаркаш, 84), Юнузович, Собослои (Окугава, 62), Бернед, Минамино, Хван Хи Чхан, Холанд (Дака, 72)«Генк»: Куке, Уронен, Девас, Лукуми, Мехле, Хрошовски, Берге, Хейнен (П.Онуачу, 85), Ндонгала (Хаджи, 72), Саматта, Ито (Бонгонда, 46)Предупреждения: Кристенсен, 47. Бернед, 50. Бонгонда, 58. Собослои, 62. Саматта, 83
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