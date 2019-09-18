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    Клопп: «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Это больно, ведь у нас были возможности. Матч был открытым, но у нас было много контратак, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме получилась странная игра — они бежали, и мы бежали.

    Думаю, что Наполи может выиграть этот турнир. Если у вас есть хороший план и хорошие футболисты, вам не надо быть лучшей в мире командой, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

    Во втором туре «Наполи» на выезде сыграет с «Генком», а «Ливерпуль» дома примет «РБ Зальцбург». 0

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