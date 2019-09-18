Клопп: «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против(0:2).

«Это больно, ведь у нас были возможности. Матч был открытым, но у нас было много контратак, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме получилась странная игра — они бежали, и мы бежали.

Думаю, что Наполи может выиграть этот турнир. Если у вас есть хороший план и хорошие футболисты, вам не надо быть лучшей в мире командой, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Наполи» на выезде сыграет с «Генком», а «Ливерпуль» дома примет «РБ Зальцбург». 0