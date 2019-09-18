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    Черышев — лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»

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    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) стал лидером своей команды по пробегу.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Черышев вышел в стартовом составе левантийцев и отыграл практически весь матч — россиянина заменили на 92-й минуте. За это время Денис преодолел расстояние в 11,32 км.

    Результат Черышева — третий по итогам матча. В «Челси» два человека пробежали больше российского футболиста — Жоржиньо (11,99 километра) и Маркос Алонсо (11,77).

    Во втором туре Лиги чемпионов «Челси» на выезде сыграет с «Лиллем», а «Валенсия» дома примет прошлогоднего полуфиналиста турнира «Аякс». 0

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