Черышев — лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»

Полузащитникв матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против(1:0) стал лидером своей команды по пробегу.

Черышев вышел в стартовом составе левантийцев и отыграл практически весь матч — россиянина заменили на 92-й минуте. За это время Денис преодолел расстояние в 11,32 км.

Результат Черышева — третий по итогам матча. В «Челси» два человека пробежали больше российского футболиста — Жоржиньо (11,99 километра) и Маркос Алонсо (11,77).

Во втором туре Лиги чемпионов «Челси» на выезде сыграет с «Лиллем», а «Валенсия» дома примет прошлогоднего полуфиналиста турнира «Аякс». 0