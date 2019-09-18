Ахметов: Сейчас мы хотим писать новую историю ЦСКА

Полузащитник ПФК ЦСКАвысказал мнение о предстоящем старте в Лиге Европы.

В четверг, 19 сентября, ЦСКА на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».

«Конечно, Лига чемпионов — это космос. Но Лига Европы — второй по значимости турнир, мы попали сюда, в нем также участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов.

Мотивация одна — выходить и побеждать в каждом матче. Мы молодые футболисты, хотим расти, прогрессировать и играть на самом высоком уровне.

Ни о какой расслабленности речи нет, Виктор Михайлович этого не допустит. Помню, что "Лудогорец" тоже достойно играл против "Реала".

Сейчас мы хотим писать новую историю и будем делать все, чтобы завтра добыть три очка.

Конечно, очень хотелось забить. Гол в Туле — это вообще мой первый гол в профессиональной карьере. Возможно, какой-то груз спал, но это не было в приоритете. Главное — командная игра.

Я не тот футболист, который должен много забивать. Но я этого хочу, надо при возможности больше идти в атаку и помогать команде. Работаю и буду совершенствоваться в этом компоненте», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0