Семак: Обидно, что пропустили с пенальти, который сами организовали

Главный тренер «Зенита»прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против(1:1).

«Сложный матч. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Пропустили с необязательного пенальти, который сам себе организовали.

По игре результат справедливый. Нам тяжело пришлось. У соперника сильные, быстрые игроки.

У нас команда значительно более возрастная, пришлось внести какие-то коррективы. Для первого матча после длительного периода результат нормальный.

Мы понимали, что у соперника индивидуально сильные игроки атаки. Наша оборонительная линия гораздо более возрастная. Мы укрепили линию оборону, выставили три центральных защитника.

Выход Караваева обусловлен выбором схемы, смещение Дугласа в центр полузащиты — тоже. Думаю, все ребята сыграли нормально.

Результат справедливый. Обидно, что пропустили с пенальти, который сами организовали. Пропустили бы с игры — было бы не так обидно. У "Лиона" был хороший момент, чтобы забить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0